الكحول (Alcohol): وأصل الكلمة كحل وهو حجر يستخدم مسحوقه لتجميل العيون، ولأن استخراجه يكون من مواد معدنية، نجد الكيميائيين قد بدأوا يرجعون أي مادة يتم الحصول عليها عبر الاقتلاع أو التقطير باعتبارها كحولا، ومنها جاءت تسمية المشروبات الكحولية.

الجبر (Algebra): ويعني المصطلح تجميع أجزاء مكسرة، وجاء استعماله في القرن التاسع، باعتباره أحد الفروع الأساسية في الرياضيات، نسبة لعالم الرياضيات والفلكي محمد بن موسى الخوارزمي.

القهوة (Coffee): جلبت القهوة إلى الجزيرة العربية من شرقي افريقيا، وبعدها انتقلت إلى تركيا تحت اسم "قهفة"، ثم انتقلت إلى إيطاليا تحت اسم "كافي"، ووصلت في النهاية إلى إنكلترا تحت اسم "كوفي".

القطن (Cotton): عرف استعمال الانسان للقطن منذ آلاف السنين، خاصة في الهند وأمريكا الوسطى، وشاع استخدامه في العالم العربي قديما، واستعملت الكلمة العربية في لغات شعوب عدة.

البرتقال (Orange): أصل الكلمة عرفت في جنوب وشرق آسيا باسم "نارانغا"، ووصل الاسم إلى بلاد فارس متغيرا "نارانغ"، وأصبح بالعربية "نارنج". وقد حمل العرب "النارنج" إلى الأندلس فأصبحت بالاسبانية "نارنخ"، ثم انتقل الاسم إلى فرنسا فأصبح نورنج، وغيرته الفرنسية الحديثة إلى "أورانج"، ومنها تحول إلى الإنكليزية "أورنج".

سفاري (Safari): هي كلمة من السواحيلي وتعني الرحلات المرتبطة بالغابات الافريقية والألعاب السياحية، ولكنها كلمة متأتية من كلمة سفر بالعربية.

القند (Candy): وهو عسل قصب السكر إذا جمد، ومنه اشتق الأمريكيون اسم "كاندي". الاسم يعود في الأصل إلى الهندية القديمة، وأدخلت الكلمة إلى العربية عن طريق اللغة الفارسية.

صفر (zero): أدخل عالم الرياضيات الإيطالي فيبوناتشي مفهوم الصفر إلى أوروبا في القرن الثالث عشر. وكان فيبوناتشي نشأ في شمال إفريقيا حيث تعلم كلمة "صفر" بالعربية والتي تعني الفراغ أو لاشيء، فقام بتحويلها إلى اللاتينية لتصبح "زيفروم" وتحولت إلى الإيطالية "زيرو". ولأن الأرقام الرومانية لم تعبر عن الصفر، فقد أخذت الرقم العربي، ثم اعتمدت الأرقام العربية القائمة على مفهوم الزوايا، مثلما حددها الخوارزمي.