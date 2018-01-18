يوتوب يحذف فيديوهات تحدي "تايد"

مسحت إدارة موقع يوتيوب جميع أشرطة الفيديو التي تظهر أطفالا مراهقين يقومون بتحد ابتلاع أكياس بها مسحوق تايد للغسيل أمام كاميرا الهاتف النقال.
هذا التحدي الجديد تداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وسبب عدة حالات وفيات بين الأطفال المراهقين الذي، جراء إصابتهم بالتسمم.
وسميت لعبة التحدي هذه بـ"تايد بود تشالنج" وظهرت العام الماضي على مواقع التواصل وكانت عبارة عن مزحة قام بها طالب مجهول.
وقال الطالب في شريط فيديو التحدي هذا أن مسحوق الغسيل الذي تناوله ضاعفت من شهيته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المراهقين هذا الشريط وتوالت أشرطة فيديو أخرى لمراهقين يقومون بنفس التحدي.
وحصدت أشرطة الفيديو التي نشرت على موقع يوتوب عدة مشاهدات ما دفع بإدارة الموقع إلى حذفها نهائيا.
وسجلت مختلف المستشفيات ما بين العام 2012 و2017 ثماني حالات وفاة بفعل تناول كبسولات مسحوق الغسيل تايد.
وفي رد رسمي من الشركة المصنعة والمسوقة لمسحوق الغسيل تايد "بروكتر آند غامبل" قال إن "الكبسولات المصنوعة مخصصة لتنظيف الملابس فقط، ولا يجب اللعب بها مهما كانت الأسباب، حتى وإن كانت مزحة".
كشف مركز السيطرة على السموم في الولايات المتحدة أن عدد حالات تناول الكبسولات ارتفع بشكل كبير في الأسابيع الأولى من 2018.