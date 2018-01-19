نشر موقع "بوابة الشرق" القطري، الجمعة، تسجيلات صوتية قال إنها للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، يكشف فيها أنه حاول الانتحار، كما تحدث عن دور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في الأزمة القطرية، لأنهما يطمعان في ثروة قطر.
ومما جاء في التسجيلاتأ أن عبدالله قرر الانتحار لاصطدامه "بعائق شديد"، وأن الشيخ محمد بن زايد ليس له دخل في موضوع قتله، لكن له يد في احتجازه والضغط عليه.
كما قال الشيخ إنه سجل تلك الاعترافات يوم 15 كانون الثاني الجاري، بعد يوم من بث فيديو قال فيه إنه محتجز من قبل محمد بن زايد، ما يعني أنه قام بتسجيلها في أبو ظبي.
كما كشف عبدالله عن أن الأزمة قائمة بسبب ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي، "طمعا منهما الحصول على ثروة دولة قطر"، داعيا القطريين إلى المحافظة على السلطة في بلادهم ، وعدم تخريب بلادهم من أجل الأموال.
وقال عبدالله بهذا الخصوص: "فالأزمة قائمة على مصالح ورغبة الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد الحصول على ثروة قطر، وأوصي إخواني القطريين، تمسكوا بالسلطة التي معكم واحذروا أن يأتوكم ويدفعوا لكم الأموال لكي تخربوا بلادكم، وقد رفضت هذا الشئ، فقد ضغطوا علي بشكل غير طبيعي".
بالمقابل، وصف عبدالله عاهل السعودية، الملك سلمان بأنه "أطيب من قابلت في حياتي"، وأضاف: "أما ابنه الأمير محمد فهو شخص مخادع، والله يستر على الجميع، وأنا قررت التضحية بحياتي لأني بهذا الكلام صارت عندي مشكلة، فأنا الآن محجوز.. حاولت بكل الطرق إنهاء هذا المسألة لكن لم أستطع" .
من جهة أخرى، نشر علي آل ثاني، ابن الشيخ عبدالله، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: تسجيلات والدي تبين نجاسة وخسة نظام أبوظبي وعلى رأسه محمد بن زايد".