"إس 400" فخر أنظمة الدفاع الصاروخي الروسي يتعرض للضرر بسبب عاصفة

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الجمعة عن مسؤولة روسية قولها إن عاصفة تسببت في إلحاق أضرار بأجزاء من نظام دفاعي صاروخي أرض-جو من طراز (إس-400) لدى شحنه إلى الصين.
وأصبحت الصين أول مشتر أجنبي لذلك النظام الدفاعي من روسيا بموجب عقد وقع في 2014.
وقالت ماريا فوروبيوفا المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني للوكالة إن السفينة أعادت الأجزاء المتضررة إلى ميناء أوست لوجا الروسي لتقييمها مشيرة إلى أن تسليم الشحنة إلى الصين سيتم في موعد لاحق.
روسيا تحدث مجموعة الصواريخ الاستراتيجية
ولم تدل بتفاصيل عن الأجزاء التي تضررت لكنها وصفتها بأنها ثانوية.
ووقعت روسيا اتفاقا لتزويد تركيا بأنظمة دفاع صاروخي من ذات الطراز في أواخر العام الماضي.