تمويل إماراتي لشركة أمريكية ب 333 ألف $ لتشويه صورة قطر

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، أن شركة البيانات التي جذب عملها لفائدة حملة دونالد ترامب انتباه محققي المدعي العام روبرت مولر، ساعدت في نشر معلومات سلبية بشأن قطر، التي تستهدفها السعودية والإمارات العربية في حملة دعائية مريرة.
وأشار المصدر إلى أن شركة كامبريدج أناليتيكا المسجلة لدى وحدة تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية، تلقت 333 ألف دولار من الإمارات العربية، بهدف شن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل تويتر وفايسبوك ويوتيوب)، وتركز الحملة على ربط قطر بالإرهاب، مستعملة وسم #قاطعوا قطر.
وذكرت "أن بي سي" أن إدارة ترامب تبنت في شهر يونيو حزيران الماضي الموقف العدواني للإمارات والسعودية ضد قطر، وقرار هاتين الدولتين لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وكان المحققون العاملون تحت إشراف المدعي العام روبرت مولر المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جذب انتباههم شركة أناليتيكا التابعة لمؤسسة "أس سي أل سوشل ليمتد" التي أبرمت العقد مع الإمارات، والتي نشرت المعلومات المشوهة خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول سبتمبر الماضي في نيويورك.