أثار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمر موسى، موجة من التعليقات على المواقع التواصل الاجتماعي عندما انتقد بقسوة مشيرة خطاب، مرشحة مصر السابقة لرئاسة اليونسكو خلال "مؤتمر الأزهر لنصرة القدس".
أثناء إحدى جلسات المؤتمر، عبّر موسى همسا أمام المايكروفون عن ارتياحه لعدم فوزها بمنصب رئاسة اليونسكو، وذلك بسبب ارتباكها بشدة عندما طلب منها الشروع بالكلام.
فعندما أعطها الأذن أول مرة للكلام راحت تبحث عن المنصة التي يجب عليها الحديث منها، فكرر طلبه إليها بالحديث من أي منصة تريد، فجلست الدبلوماسية المصرية إلى جانب زملائها، وبدأت تفتش بين أوراقها.
وعندما كرر موسى طلبه بأن تبدأ بالكلام أجابته بأن المايكروفون لا يعمل، فما كان منه إلا أن أطلق جملة "كويس إنك سقطتي في اليونيسكو".
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وكان الأزهر قد نظم مؤتمر "المسؤولية الدولية تجاه القدس" اعتبارا من الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني 2018، بمشاركة 88 دولة والعديد من الشخصيات والمسؤولين العرب والأجانب.