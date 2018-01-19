شاهد: صيادون يتفادون الموت بأعجوبة

نجا ثلاثة صيادين أمريكيين من الموت بأعجوبة، عندما قفزوا من قاربهم قبل لحظات من اصطدام زورق كبير بهم.
وانتشر شريط فيديو يظهر الثلاثة وهم يحاولون، بيأس، لفت انتباه سائق القارب الكبير إليهم، قبل أن يقفزوا إلى الماء، لتفادي الاصطدام.
ووقعت الحادثة قرب بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، منتصف آب/أغسطس العام الماضي، بيد أن الفيديو انتشر هذا الأسبوع عبر صفحة على فيس بوك.
وقالت وسائل إعلام محلية أن السلطات قضت بتغريم سائق القارب بمبلغ 372.500 دولار.
الصيادون استغلوا الحادثة لتوعية الناس حول ضرورة ارتداء سترات نجاة في البحر.