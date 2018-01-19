6 جرحى في هجوم على مدرسة شرقي روسيا

قالت حكومة جمهورية بورياتيا جنوب شرق روسيا صباح هذا الجمعة، إن حريقا شب في إحدى مدارس مدينة "أولان أودي" بعدما هاجم 3 أشخاص بزجاجة حارقة أحد الصفوف، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من ضمنهم تلميذة ومعلمة في حالة حرجة.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن الشرطة بالولاية، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى، وما زالت التحقيقات جارية إذ لم تعرف حتى الآن دوافع الحادث.
وأضافت حسب بيان لحكومة بورياتيا أن 3 أشخاص يرتدون أقنعة تسللوا صباح إلى المدرسة وألقوا زجاجة مولوتوف حارقة باتجاه صف اللغة الروسية والأدب أثناء درس لتلاميذ الصف السابع.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إلقاء القبض على أحد منظمي الهجوم، إذ يظهر الفيديو قوات الأمن الروسية تقوم باعتقال المنفذ بعد إغلاق كل المنافذ المحيطة بالمدرسة..
وبعد الإعلان عن الحادث، عاد رئيس بورياتيا إلى البلاد قادما من منغوليا حيث كان في زيارة رسمية.