"إننا، نحن المجتمعون هنا اليوم، نصدر قرارًا جديدًا ليُسمع في كل مدينة، وفي كل عاصمة أجنبية، وفي كل قاعة من قاعات السلطة. ابتداءً من هذا اليوم فصاعدًا، ستحكم بلادَنا رؤيةٌ جديدة. من اليوم فصاعدًا، فقط ستأتي أميركا أولًا – أميركا أولًا"

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأميركي