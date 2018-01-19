مقتل مغني الراب الألماني الذي التحق بداعش في سوريا

أعلن موقع "سايت" الاستخباراتي الأمريكي، والمتخصص في شؤون وسائل إعلام المتطرفين، مقتل مطرب راب ألماني انضم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، في غارة جوية على سوريا، الأربعاء.

وسافر دينيس كوسبيرت، المولود في ألمانيا من أصول غانية، إلى سوريا، للانضمام إلى التنظيم، ثم بات يعرف باسم "أبو طلحة الألماني".

وقتل كوسبيرت في غارة جوية على بلدة غرانيج، في محافظة دير الزور، (شمال غربي سوريا)، حسب ما نقل تقرير "سايت" عن "مؤسسة الوفاء الإعلامية" التابعة للتنظيم.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، "بنتاغون"، قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في تشرين الثاني/أكتوبر 2015، ثم تراجعت وقالت أنه أصيب فقط.

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اجتذاب "الإخوة الأجانب"..

كما نشرت ريتا كاتز، مدير سايت، سلسة تغريدات عبر صفحتها على تويتر، تقول: "أعلنت مؤسسة الوفاء للإعلام مقتل دينيس كوسبيرت (أبو طلحة الألماني)، يوم 17 كانون الثاني، في بلدة غرانيج بدير الزور السورية، حيث تزايد نشاط داعش مؤخرا".

وفي تغريدة أخرى: "أصيب كوسبيرت بالعديد من الجروح خلال حصار مدينة الرقة، وتذكر تقارير أن لقصته دورا فعالا في اجتذاب ’الأخوة الأجانب‘، كما أنه ساهم في إنشاء مركز إعلامي للتنظيم".

وكثيرا ما دعا كوسبيرت إلى شن هجمات في أوروبا، ويبدو أنه متحدث باسم تجنيد المتطرفين الناطقين بالألمانية، وأحيانا عن طريق أشرطة فيديو عنيفة.

وبحسب "دويتشه فيله"، باللغة الإنجليزية، ولد كوسبيرت في حي كريوزبرغ في العاصمة برلين. بعد متابعة مهنة الراب لعدة سنوات، تخلى عن الراب عام 2009، وأعلن إسلامه، ثم بدأ الاختلاط في الدوائر السلفية.

وحوالي عام 2012، ذهب إلى مصر قبل أن يختفي في سوريا، حيث انضم في البداية إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، قبل أن يتحول إلى موالاة تنظيم داعش في عام 2014.