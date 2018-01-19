انهار سقف الطابق الثاني فى مبنى بورصة جاكرتا، ما أدى إلى إصابة العشرات. وأظهرت صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء من السقف والأثاث المحطم في بهو المبنى في العاصمة الإندونيسية.
للمزيد اقرأ: جرحى في انهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا
رمى رجل إطفاء طفلا من الطابق الثالث في محاولة يائسة لإنقاذه من حريق هائل شب في مبنى بولاية جورجيا الأميركية، فالتقطه زميله الذي كان متواجدا في المكان والتوقيت المناسبين.
للمزيد اقرأ: رجل إطفاء يلتقط طفلا من علو شاهق
ذكرت الشرطة الأمريكية أن سيارة طارت واستقرت في عيادة للأسنان تقع في الطابق الثاني لأحد المباني بمدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أن اصطدمت المركبة بحاجز يعترض طريقا كانت تسير عليه.
للمزيد اقرأ: سيارة تعلق بعيادة للأسنان بالطابق الثاني بعد فقدان صاحبها السيطرة عليها
لقي عشرة عمال حتفهم في كولومبيا بعد انهيار جسر ضخم كانوا يبنونه خارج العاصمة بوغوتا الأسبوع الماضي.
للمزيد اقرأ: انهيار مأساوي لجسر في كولومبيا
عشاق الإثارة على موعد مع المغامرة في دبي حيث تم مدّ حبل للانزلاق على مسافة 950 مترا فوق مرسى الإمارة. وقال القائمون على المبادرة إنه أطول وأسرع خط من نوعه في العالم.
بطريق أديلي يقفز من الماء ويجد لنفسه مكانا إلى جانب العلماء على متن زورق مطاطي للبحوث العملية في القطب الجنوبي.
للمزيد اقرأ: بطريق فضولي يفاجئ علماء على متن قاربهم في انتاركتيكا
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أتباع الطائفة الأرثوذكسية في إحياء عيد الغطاس وتعمّد بمياه بحيرة سيليغير المتجمدة متحديا درجة الحرارة المنخفضة.