قام متظاهرون يرتدون الأسود من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين بإسقاط تمثال أحمر اللون وتخريبه جنوبي العاصمة اليونانية أثينا، وتجمع انتقاداتهم على أن التمثال يشبه الشيطان.
المتظاهرون هشموا رأس التمثال الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار والملقب بالحارس، وألحقوا أضرارا بجناحيه. وكان التمثال قبل ذلك محور احتجاجات عدة، تجلت من خلال رميه بالطلاء الأبيض والبصاق عليه.
وكان حوالي مائة أبرشي من كنيسة بالايو فريلو في جنوب العاصمة أقاموا تعاويذ على التمثال، لطرد الأوراح الشريرة، وحضر المناسبة كاهن رش الماء المقدس على العمل الفني. من جانبها أدانت وزارة الثقافة اليونانية تدمير التمثال الذي صممه الفنان اليوناني كوستيس جيورجيو، والذي أفاد بأن التمثال نقل إلى مكان آمن، معربا عن أمله في ألا يسود الشر.