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مصر

السيسي يكشف أعداد المصابين من قوات الأمن المصرية منذ 2014

الرئيس المصري يقول إن ما يزيد على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا منذ 2014

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السيسي يكشف أعداد المصابين من قوات الأمن المصرية منذ 2014

السيسي يكشف أعداد المصابين من قوات الأمن المصرية منذ 2014
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في أعمال عنف منذ منتصف عام 2014.

ولم يذكر السيسي الذي كان يتحدث في اجتماع بالقاهرة عدد قتلى المواجهات مع المتشددين. وتقول مصادر أمنية إنهم بالمئات.

وقال السيسي الذي بدأت رئاسته في منتصف 2014 "بقى لنا ثلاث سنوات ونصف بنقاتل... عدد المصابين أكتر من 12000 إلى 13000". وأضاف أن من بين المصابين "اللي فقد جزء من جسمه ولا عينه... كل دا جرح في جسم مصر".

ويمثل المتشددون الذين ينشطون بشكل أساسي في محافظة شمال سيناء تحديا أمنيا لأكبر الدول العربية سكانا.

وقالت مصادر أمنية إن ضابطين وعشرة مجندين أصيبوا يوم الجمعة في انفجارين غربي مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.