سوريون يفرون من الحرب ليتجمدوا حتى الموت أثناء عبور جبال لبنان

قال الجيش اللبناني يوم الجمعة إن تسعة سوريين تجمدوا حتى الموت أثناء عبورهم إلى لبنان عندما ضربت عاصفة ثلجية طريق تهريب في الجبال بالقرب من موقع حدودي مع سوريا.
وأفاد بيان للجيش أنه أنقذ ستة آخرين قرب معبر المصنع الحدودي وتوفي أحدهم لاحقا في أحد المستشفيات.
وأضاف البيان أن الجيش اعتقل سوريين اثنين بتهم التهريب ولا يزال يبحث عن آخرين تقطعت بهم السبل وسط الثلوج.
ويتعين على السوريين الراغبين في دخول لبنان تقديم دليل للسلطات اللبنانية على امتلاكهم سببا لدخول الدولة مثل امتلاك عقار أو تصريح إقامة أو بسبب موعد في سفارة.
ويعد الحصول على تصريحات إقامة أو عمل أمرا مستحيلا بالنسبة للكثير من السوريين الفارين من الحرب في بلدهم. وكثير من السوريين موجودون في لبنان بشكل غير قانوني ويواجهون خطر الاعتقال إذا تم اكتشاف أمرهم.
واستقبل لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ من سوريا في ذروة الصراع السوري الذي دخل عامه السابع.