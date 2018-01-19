نقل موقع "إنتليجنس إون لاين" الإلكتروني أن المغرب سيحصل من الولايات المتحدة الأميركية على نوع من طائرات الاستخبارات والاستطلاع المتطورة هي الأولى من نوعها عربيا.
وأضاف الموقع الفرنسي بأن هذه الصفقة ممولة من قبل المملكة العربية السعودية وبرنامج المراقبة الجوية، ستشمل أربع طائرات مصنعة أميركيًا بتقنية إسرائيلية، من نوع GULFSTREAM.
ومن المتوقع أن تزوّد شركة "إلتا" الإسرائيلية (التابعة لصناعات الفضاء الجوي الإسرائيلية) معدات هجومية لهذه الطائرات، فضلا عن تقنيات أخرى تهدف إلى خداع الدفاعات الجوية للعدو.
ووافقت واشنطن التي تدعم بشكل متزايد الرباط، على تزويد الطائرات بتقنيات "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" التي تعرف اختصارا بـ "آي إس آر"، وتتمتع بمزايا تفوق "ما تم الاتفاق على توريده إلى الجزائر المجاورة"، بحسب ما أشار المقال.
المعلومات تفيد بأن العقد المبرم مع شركة "رايثون" الأمريكية المتخصصة في أنظمة الدفاع، يقضي بتزويد الجزائر بطائرات استطلاعية أقدم مما سيتم توريده إلى المغرب، وأخرى معدلة من طائرات بيتشكرافت 1900.
وبحسب مصادر الموقع الفرنسي فإن ثمن الصفقة سيتم دفعه من قبل حلفاء المغرب الخليجيين وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال برنامج تمويل التحالف الإسلامي الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 2017.
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ويلفت المقال إلى أن الجزائر ستكون محاطة بدول تمول الرياض وأبو ظبي برامج مراقبة حدودها، إذ أن التحالف الإسلامي سيوفر العتاد للقوات المسلحة في بلدان منطقة الساحل الخمسة.
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