مسلحون يهاجمون فندقا فارها بالعاصمة الأفغانية كابول

هاجمت مجموعة مسلحة من ثلاثة او اربعة أشخاص فندق انتركونتننتال بالعاصمة الأفغانية كابول السبت، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش.
ولم تورد وزراة الداخلية أي معلومات حول وجود قتلى او جرحى، لكن المصادر أشارت إلى ان انتحاريا كان من بين المهاجمين، ولم تعلم أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويدور الحديث عن احتجاز رهائن، فيما أفاد شهود عيان أن هناك نحو خمسة عشر شخصا بين قتيل وجريح في الطابقين الاول والثاني من الفندق.
ويقع الفندق في منطقة حصينة وتحت الحماية كمعظم المباني العامة الرسمية، وكان الفندق تعرض لهجوم من حركة طالبان في العام 2011.
يعد فندق انتركونتنتال واحدث من فندقين اثنين فارهين يستخدمان للمؤتمرات، كما انهما محط استضافة المسؤولين الحكوميين.