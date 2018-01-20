وفاة امبراطور المطبخ الفرنسي بول بوكوز عن عمر يناهز 91 سنة

أنهى الطاهي الفرنسي الشهير، بول بوكوز (PAUL BOCUSE) حياته حيث بدأها، في منطقة "كولّونج أو مون دور"، تحديداً في نفس الغرفة التي ولد فيها في العام 1926. لم يكن بإمكانه الابتعاد عن تلك الغرفة كثيراً وكان يصفها "بالشرنقة المريحة"، هذا ما قاله ذات مرة لصحيفة لوبوان الفرنسية في إحدى المقابلات التي أجرتها معه.
توفي المعلم الفرنسي الكبير بوكوز صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعدما قضى نصف قرن في المطبخ، مقدّماً إلى العالم أطباقه الفريدة، التي رأت فيها الصحافة الفرنسية وأهل المطبخ الفرنسي فنّا ثابتاً، إذ جمعت في أغلب الأحيان بين مكوّنات ثلاثة: الزبدة والكْريمة والنبيذ.
جيرار كولومب، وزير الداخلية الفرنسي نعاه على حسابه على تويتر قائلاً "إن علم حسن الأكل (LA GASTRONOMIE) سيكون في حداد وإنه كان "فرنسا"".
وردّد بوكوز دائماً لمنتقديه "لا يجب تغيير مكونات طبق ناجح" ولم يكن حقاً يأبه للصراع الدائم والأبدي بين المطبخ الفرنسي الأصيل والمطبخ الحديث. لم يكن يؤمن بتلك التوصيفات وكان يقول دائماً "ثمة مطبخ واحد وهو المطبخ الطيّب".
بسبب فلسفته الفريدة في المطبخ الفرنسي، حاز بوكوز في حياته المهنية على ثلاث نجمات، أي العلامة الكاملة في عالم الطهي، كما أنه حاز على عدّة ألقاب بغاية الفخامة منها "بابا الطبخ" و"امبراطور المطبخ" و"طاهي القرن" و"شِف القرن".
وكان بوكوز مصاباً بداء باركنسون في آخر سنوات حياته.