ألمانيا تدفع المال لتحفيز اللاجئين على مغادرتها طوعا

عودة طوعية تقترحها الحكومة الألمانية على اللاجئين عن طريق تقديم حوافز مالية ومبادرات مختلفة.
إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية
شملت مبادرات الحكومة الألمانية إنشاء موقع المختص للحصول على المشورة المطلوبة قبل اتخاذ قرار العودة. الموقع متوفر بلغات مختلفة للتيسيير على اللاجئين.
الموقع هو : www.returningfromgermany.de
تنظيم رحلة العودة
يحتوي الموقع على العديد من المعلومات المفيدة والتي تساعد اللاجئين على تنظيم رحلة العودة بما في ذلك تغطية تكاليف السفر، كما أنها تقدم دعماً مالياً للعائد كي يبدأ بمشروع صغير في بلده الأصلي، إذا كان ذلك البلد من البلدان المصدرة للاجئين. ويحق للأشخاص الحاصلين على اللجوء، بالإضافة إلى المرفوضة طلباتهم على حد سواء الحصول على خدمات هذا البرنامج، بالإضافة إلى المهددين بالترحيل لأسباب مختلفة. وقد استفاد أكثر من نصف مليون شخص من البرنامج منذ إطلاقه.
دعم مالي
1200 يورو للراغب في العودة الطوعية قبل تقديمه لطلب اللجوء في ألمانيا.
800 يورو للاجئ الذي رفض طلب لجوئه ومن ثم اختار العودة الطوعية لا الهرب.
800 يورو لحاملي بطاقة اللجوء المؤقت دون الحق في ممارسة العمل.
500 يورو إضافية لذوي الأسر.
يمكن للاجئين الحصول على الأموال على دفعتين الدفعة الأولى قبل مغادرة ألمانيا والثانية بعد قضاء ستة أشهر في أوطانهم.
مشروع "بلدك مستقبلك الآن"
على الراغبين في العودة إلى أوطانهم ولكنهم وفقدوا منازلهم هناك يمكنهم المشاركة في مشروع بلدك مستقبك الآن للحصول على دعم مالي من أجل إعادة بناء منازلهم أو شراء منازل جديدة إذا احتيح لهم ذلك 3000 يورو للأسرة و 1000 يورو للفرد.