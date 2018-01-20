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ألمانيا

ألمانيا توقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات

مع تقدم المفاوضات في ألمانيا من أجل تشكيل ائتلاف حاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظ بزعامة ميركل، أعلنت الحكومة الألمانية عن وقفها تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن.

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ألمانيا توقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات

ألمانيا توقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات
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U.S. Army Europe
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أعلنت الحكومة الألمانية عن قرارها وقف صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. القرار جاء إثر "المفاوضات الأولية" التي تمّت بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظ (المسيحي) من أجل تشكيل ائتلاف حاكم.

ونقلت DW قول المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفَن زايبرت، "مجلس الأمن الاتحادي لا يعطي تراخيص حالياً بتصدير الأسلحة لا تتطابق مع نتائج المباحثات الأولية" التي تمّت بين التحالف المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف المصدر "الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعداً تراخيص بتصدير أسلحة لهذه الدول ما دامت تشارك في حرب اليمن".

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً أغلبية من الدول العربية، ويقاتل المتمردين الحوثيين منذ العام 2015، وهو يضم مصر والأردن والكويت والبحرين والإمارات والمغرب والسنغال.

وتعتبر الإمارات والسعودية من بين الدول العشرة الأكثر استيراداً للسلاح الألماني كما أنّ الحكومة الألمانية تدعم تسليح القوات الأردنية. تجدر الإشارة أخيراً إلى أن الحكومة الألمانية تنوي تخصيص 130 مليون يورو خلال 2018 من أجل تسليح الجيش الأردني.