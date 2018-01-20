يصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى الشرق الأوسط السبت على الرغم من إغلاق الحكومة الأميركية والشلل الذي أصابها بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى حل بشأن الميزانية.
المتحدثة باسم نائب الرئيس قالت إن زيارته للمنطقة حيوية جداً للأمن القومي للولايات المتحدة، ولعلاقاتها السياسية مع دولها ولذلك تقرر المضي بالزيارة على الرغم من الوضع داخل واشنطن.
ويستهل بنس جولته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم يصل إلى الأردن ويلتقي الملك عبد الله الثاني على وقع التوتر الاخير بين واشنطن وعمان بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وهو ما رفضته الأردن لوصايتها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، فضلا عن الانعكاسات السلبية على ما يسمى عملية السلام وتقويضها، يشار إلى ان بنس كان من أكثر الداعمين والدافعين للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.
بعدها بتابع بنس زيارته إلى إسرائيل ويجتمع برئيس الوزراء بنامين نتنياهو وزعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ ويلقي خطابا في الكنيست ويزور حائط البراق الذي قال البيت الأبيض إنه سيبقى جزءاً من دولة إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين على الرغم من تصريحات لمسؤولين بالبيت الأبيض من أن حائط البراق منطقة محتلة في الضفة الغربية، ورغب بنس وهو من عتاة الإنجيليين المسيحيين في إلقاء خطاب في ساحة حائط البراق إلا أن الحاخام اليهودي المسؤول لم يسمح بذلك.
السلطة الفلسطينية أكدت في كانون الأول ديسمبر الماضي رفضها استقبال بنس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما رفض الأزهر الشريف والكنيسة القبطية في مصر استقباله بسبب القدس.