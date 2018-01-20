الشرطة الكندية تخالف سيارة من ثلج

أثناء أداء شرطي كندي في مقاطعة مونتريال الناطقة بالفرنسية لعمله رأى سيارة مغمورة بالثلوج مصفوفة في مكان محظور، هم الشرطي لوضع مخالفة مرورية للسيارة أثناء دوامه الليلي، وحين أقترب من السيارة اكتشف أنها سيارة مصنوعة يدويا من الثلج.
سيمون لابريس، البالغ من العمر 33 عاما والذي يعمل كنجار هو من قضى ليلة كاملة لإكمال تحفته الفنية المصنوعة من الثلج. وحين أتم عمله وقبيل عودته إلى منزله رأى أضواء سيارة الشرطة آتية من مكان غير بعيد.
وشاهد سيمون الشرطي وهو يتحقق من أمر السيارة، وقام بتصويره ونشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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وحين غادر الشرطي أقترب لابريس من السيارة ليجد المخالفة المرورية مدفونة بين الثلوج المستخدمة في صنع السيارة وكتب الشرطي عليها "لقد جعلت يومنا سعيدا ها ها ها"، مع إضافة وجه مبتسم.
وكان من المفترض أن تحصل جميع السيارات المصفوفة في هذا المكان على مخالفات بسبب تطويق الشرطة للمنطقة ووضع لافتات تفيد بمرور شاحنات عملاقة تعمل على إزالة الثلوج المتراكمة على الطريق، ولكن الشرطي فهم مضمون الرسالة التي حملها العمل الفني الهادفة إلى ترك سكان المقاطعة للتمتع بتساقط الثلوج الكثيف عن طريق إلهامهم للقيام بأعمال فنية أو حتى اللهو و المرح بالثلوج المحبب للأطفال. وقال سيمون لابريس، صانع السيارة: "قمت بتشكيل الثلوج على هيئة سيارة بهدف المتعة معربا عن إبداعي في ذلك اليوم الجميل، ولم يكن هدفي أبدا خداع الشرطة بل كنت أريد مشاهدة ردود أفعال سائقي شاحنات الثلوج العملاقة عند رؤيتهم للعمل الفني وهل سيقومون بإزالته من الطريق العام أم لا؟"