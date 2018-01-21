معاداة السامية في أوروبا إلى ارتفاع واللاجئون لا يحبون اليهود تقول إسرائيل.

قبيل الاحتفال باليوم العالمي لذكرى المحرقة النازية، أعلنت وزارة الشتات الاسرائيلية التي يقودها الوزير نفتالي بينيت إن الاعتداءات التي تستهدف اليهود في أوروبا قد شهدت ارتفاعا في سنة 2017.

الإعلان استند إلى تقرير أصدرته الوزارة، ويقول إن بريطانيا شهدت ارتفاعا قياسيا في أحداث العنف ضد اليهود بلغت نسبته 78%.

وفي فرنسا، ذكر التقرير أن اعتداء واحدا من أصل ثلاثة، ضحيته يهود في بلد تشكل فيه هذه الجالية نسبة واحد بالمئة من السكان. كما شهدت ألمانيا نفس الظاهرة بحسب ذات المصدر.

وأضاف التقرير أن الاعتداءات شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة الضعف في بلد مثل أوكرانيا.

في هذا الصدد، قال الوزير بينيت الذي يشغل أيضا منصب وزير التربية في حكومة بنيامين نتنياهو ومنصب زعيم البيت اليهودي اليميني والمدافع عن الاستيطان: "إن معاداة السامية هي الوقود الخطير الذي يحرق أعداءنا" وأضاف: "علينا دائما أن نبذل كل ما في وسعنا حتى يعيش كل يهودي في العالم حياته في أمان وسعادة".

وأظهر استطلاع أجراه معهد "بيو" الأمريكي للأبحاث شمل 2000 شخص في 18 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، أن 20% من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن رفضهم استقبال يهود في بلدانهم. كما أن 30% منهم قالوا إنهم لا يريدون أن يكون لهم جيران يهود.

ورأى 18% من البولنديين و30% من الرومانيين أنه لا ينبغي إعطاء حق المواطنة لليهود في بلادهم.

واللافت أن التقرير الإسرائيلي قد ركز على ظاهرة اللاجئين في أوروبا والذين جلهم من المسلمين وقال إن 50 % من اللاجئين في أوروبا الغربية لديهم آراء معادية للسامية.

واستشهد التقرير بما حدث بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي وقال إنه ولأول مرة منذ سنوات، تم إحراق أعلام إسرائيلية وسُمعت هتافات في العواصم الأوروبية تقول "الموت لليهود".