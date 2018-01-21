شاهد.. مهرجان الثلج في الصين في حلته الملونة الجديدة
بدأ مهرجان شينغيانغ الثلجي السبت فى مدينة فوكانغ بشينجيانغ بشمال غرب الصين، واحتضن المهرجان مجموعة من الانشطة المسلية للكبار والأطفال على حد سواء.
موضوع مهرجان العام هو الكائنات البحرية، وقدم المهرجان أشكالا مختلفة من الألعاب النارية والتمائيل المصنوعة من الجليد. أقيمت فاعليات المهرجان في حديقة بلغت مساحتها حوالي 100،000 متر مربع.
وقال زائر يدعى وانغ بينكوان "انطباعى الاول عن العروض، إنها رائعة ومذهلة".
وقال لي خوان، "هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، وآمل أن يتحسن للأفضل، خاصة عروض الألعاب النارية".
وقدم المهرجان أيضا مجموعة من الأنشطة الرياضية للزوار على غرار سباق قوارب الجليدي.