حقق ريال مدريد فوزا ساحقا على ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. سبعة أهداف مقابل هدف واحد هي نتيجة المباراة التي خرج منها نجم الساحرة المستديرة مصابا في وجهه.
واضطر رونالدو إلى مغادرة الملعب بعدما اصطدم بمدافع ديبورتيفو ما أدى إلى إصابته في وجهه.
أثناء خروجه طلب رونالدو من طبيب فريق ريـال مدريد المصاحب له أن يعطيه هاتفه المحمول، ليخرجه له داخل الملعب، ليرى فيه البرتغالي حجم الإصابة، وهو الأمر الذي دعاه للغضب حينما شاهد الدماء في التليفون المحمول.
واستعاد ريـال مدريد ذاكرة الانتصارات باكتساح ديبورتيفو لاكورونا بسبعة أهداف مقابل هدف منذ قليل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني
ولم يستطع رونالدو إكمال اللعب، وخرج من الملعب وهو يستخدم هاتف طبيبه المحمول في صورة لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتغيرت ملامح اللاعب حين رأى إصابته :