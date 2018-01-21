مدينة ألمانية تمنع استقبال طالبي اللجوء

قرر وزير الداخلية في إحدى المدن الألمانية الواقعة في الشرق عدم استقبال المزيد من طالبي اللجوء في بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي وقعت بين شبان ألمان وسوريين.

تبعد مدينة كوتبوس الألمانية نحو 120 كيلومتراً عن برلين إلى جهة الشرق، وشهدت منذ أشهر على عدّة مواجهات بين لاجئين سوريين شباب، ومجموعات من الشبان الألمان الذين ينتمون إلى حركات يمينية متطرفة.

قرار وزير الداخلية أتى بعد إيقاف مراهقيْن سوريين يوم الأربعاء الماضي على خلفية مشاجرة مع شبان ألمان. واعتقلت الشرطة الألمانية المراهقين السوريين بعد اعتدائهما بالسلاح الأبيض على شاب ألماني، ممّا أدى إلى تعرّضه لجرح في الوجه.

واندلعت المشادة بين المراهقين السوريين والشاب الألماني بالقرب من محطة للترامواي، ويعرف الطرفان بعضهما إذ أن الأشخاص الثلاثة يتابعون دراستهم في المدرسة ذاتها.

بحسب بيان شرطة المدينة، تأتي المشادة بعد يومين فقط من هجوم آخر قام به طالبو لجوء سوريون ضدّ رجل وزوجته في أحد المراكز التجارية.

وكوتبوس مدينة جامعية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة واستقبلت نحو ثلاثة آلاف لاجئ منذ إعلان المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن فتح الحدود أمام اللاجئين في العام 2015.

وكوتبوس هي أيضاً أولّ مدينة ألمانية تمنع استقبال اللاجئين.

مشاكل طالبي اللجوء في المدينة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردّي، نقل المشهد السياسي والاجتماعي فيها إلى أقصى اليمين.

وقدمت الشرطة إحصاءاتٍ لعدد العناصر الذين ينتمون إلى حركة النازيين الجدد قائلة "إنهم بلغو 145 شخصاً". وذكرت وسائل إعلام محلية أن "مجموعة من هؤلاء اعتدوا على لاجئين في أوّل أيام السنة"، بينما نظّم مئة منهم مظاهرات غير شرعية في المدينة.

وقال وزير داخلية كوتبوس كارل-هينز شرويتر "إن المدينة ستمنع استقبال المزيد من اللاجئين خلال الأشهر المقبلة" مضيفاً أن "أجهزة الأمن ستعزز الإجراءات الأمنية بما فيها نشر المزيد من آلات التصوير في الشوارع".