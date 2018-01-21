عارضة أزياء مُحجبة في إعلان لشركة لوريال الفرنسية

قدمت شركة لوريال الفرنسية إعلاناً جديداً لأحد المستحضرات التجميلية التي تنتجها، تظهر فيه أمينة خان، المدونة المتخصصة في عالم الجمال وعارضة الأزياء البريطانية، لابسة حجابها.
هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها لوريال إلى خدمات سيّدة محجبة من أجل مادة إعلانية لشامبو، نشرت في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت خان لموقع البي.بي.سي "آمل أن تعطي هذه الحملة الإعلانية القوة للشابات المحجبات" مضيفة " أن الحملة ربما تسهم في تعزيز شعورهن بالانتماء وتعطيهن الشعور بأنهنّ مقبولات وأن العالم يراهنَّ".
وكتبت خان أيضاً على صفحتها "أريد أن يبدو شعري مشرقاً عندما أنزع الحجاب عن رأسي. ألا نريد كلنّا ذلك؟"
يذكر أخيراً أن خان تملك علامة تجارية لمستحضرات التجميل، يتابعها 570 ألف مستخدم على إنستاغرام.