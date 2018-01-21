معرض دولي للبوظة في إيطاليا بمشاركة 180 دولة

تحتضن مدينة ريميني الإيطالية المعرض الدولي للبوظة والحلويات في دورته التاسعة والثلاثين.
وتشارك في المعرض 1250 شركة جاءت لجذب اهتمام أكثر من 160 ألف زائر جاؤوا من 180 دولة.
وقد احتفى المعرض بالمخرج الإيطالي العالمي فيديريكو فيليني الذي وُلد في ريميني قبل أكثر من 98 عاما وحضر المناسبة داريو وزير الثقافة والسياحة الإيطالي فرانشيسكيني بالإضافة إلى عمدة ريميني أندريا غناسي.
ويفخر الإيطاليون بكون البوظة إيطالية المنشأ. حيث قال جيانكارلو تيمبالو الحائز كلى كأس العالم في البوظة بأن إيطاليا نجحت في أن يكون هذا المنتج معروفا في العالم تحت اسمه الإيطالي "جيلاتو" مثلما حدث مع طبق البيزا.
ومع تزايد الوعي بمخاطر الإفراط في تناول السكر يحاول منتجو البوظة اتباع طرق صحية أكثر في صنع هذا المنتج ذي الشعبية لدى الصغار والكبار.
وقال أحد المشاركين في المعرض إنه يهتم بالعادات الغذائية للزبائن حيث يتم استبدال النكهات الصناعية بالعصائر وبألوان مستخلصة من الخضروات.
وأضاف آخر أنه لم يعد يستعمل السكر في صنع البوظة وآثر اللجوء إلى السكر الطبيعي المستخرج من الفواكه.