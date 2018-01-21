شكر مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية الولايات المتحدة الأميركية على جهودها المبذولة لحل الأزمة مع الأردن. وكانت الأزمة الديبلوماسية بين الأردن وإسرائيل قد اندلعن على خلفية مقتل المواطنين الأردنيين محمد جواودة وبشار الحمارنة في تموز/يوليو الماضي في مجمع السفارة الإسرائيلية بعمان، ما دفع بأحد مستشاري الرئيس الأميركي، جايرد كوشنر، إلى التدخل لحل الأزمة.
وأشارت صحيفة الغد الأردنية أمس، السبت، إلى أن السلطات الإسرائيلية قدّمت تعويضات مادية بقيمة خمسة ملايين دولارات لعائلتي الضحيتين، كما قدّمت تعويضات مادية لأسرة القاضي، رائد زعيتر، الذي سقط برصاص إسرائيلي على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية في وقت سابق.
المصدر نفسه ذكر أن "إسرائيل ستتخذ إجراءات قانونية بحق الحارس المتورط في جريمة القتل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق "إن إسرائيل ستقدم تعويضات للحكومة الأردنية لا لعوائل الضحايا".
وفي تمّوز الماضي، أطلق ضابط الأمن الإسرائيلي النار على مواطنين أردنيين مما أدّى إلى مصرعهما في حادثة تسببت بأزمة بين عمان وتل أبيب وكان من نتائجها إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.
في الأسبوع الماضي نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن محمد المومني المتحدث باسم الحكومة قوله إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها أسفها وندمها الشديدين" موضحاً أن "إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في القضية".
وذكر مصدر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "السفارة ستستأنف أعمالها عملها في أقرب وقت".