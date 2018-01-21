43 قتيلا على الأقل حصيلة هجوم فندق الانتركونتيننتال في كابول

تنكر مسلحون بزي جنود في الجيش الأفغاني واقتحموا فندق إنتركونتيننتال في كابول وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الخاصة الأفغانية لمدة 13 ساعة متواصلة في حصار خلال الليل أسفر عن سقوط 18 قتيلا وعدد غير محدود من الجرحى، بينما ذكرت صحيفة لاليبر البلجيكية أن عدد ضحايا الهجوم وصل إلى 43 قتيلا إلى الآن.

حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي شهد فرار 150 شخصا من نزلاء الفندق ومحاولة بعضهم الهرب عبر النوافذ مع اشتعال النيران في أجزاء من المبنى فيما أنقذت القوات الأفغانية آخرين، حسب وكالة رويترز البريطانية.

14 موظفا أجنبيا لشركة "كام إير" للطيران من بين ضحايا الهجوم

وقالت شركة (كام إير) للطيران إن نحو 40 فردا من طياريها وأطقمها الجوية، وكثير منهم أجانب، كانوا في الفندق وقتل منهم ما يصل إلى أربعة عشر أشخاص. نائب مدير الشركة قال إنهم لا يزالون يسعون لتحديد مكان موظفيهم الباقين ولا يعلمون على وجه التحديد إن كانوا جميعا سالمين، حسب رويترز.

شهود عيان

وقال عبد الرحمن ناصري، وهو نزيل كان في الفندق لحضور مؤتمر، إنه كان في الردهة عندما رأى أربعة مسلحين يرتدون زي الجيش.

وأضاف "كانوا يصيحون بصوت عال (بلغة) الباشتو وقال أحدهم ’لا تتركوا أيا منهم حيا.. جيدا كان أم سيئا. أطلقوا النار واقتلوهم جميعا.

وحتى بعد إعلان المسؤولين انتهاء الهجوم تسنى سماع دوي أعيرة نارية وانفجارات قادمة من الموقع.

عدد غير محدد من المهاجمين

ولم يتضح على وجه التحديد عدد المسلحين الذين شاركوا في الهجوم. وقال دانيش إن ثلاثة مسلحين قتلوا فيما قال شهود إن أربعة مسلحين شاركوا في الهجوم بينما قالت طالبان إنهم خمسة.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات في كابول أكدت الوضع المحفوف بالمخاطر في المدينة وقدرة المتشددين على توجيه ضربات تهدف إلى تقويض الثقة في الحكومة المدعومة من الغرب.

وأرسل ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان بيانا يعلن فيه المسؤولية عن الهجوم الذي قال إن خمسة مسلحين نفذوه.

وألقى بيان صدر عن وزارة الداخلية الأفغانية اللوم في الهجوم على شبكة حقاني وهي مجموعة مرتبطة بحركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن هجوم سابق على الفندق ذاته في 2011.

لحظة سقوط شخص ..#فيديو 8 قتلى في هجوم نفذته طالبان على فندق "إنتركونتيننتال" وسط كابول استمر 12 ساعة متواصلة pic.twitter.com/Usn8uXvgxP — وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 21, 2018

دخان كثيف

مع طلوع نهار الأحد شوهدت سحب من الدخان الكثيف وهي تتصاعد من مبنى الفندق.

ويقع فندق إنتركونتيننتال على قمة تل وتحيط به حراسة مكثفة مثل معظم المباني العامة في كابول وقد سبق تعرضه لهجوم من مقاتلي حركة طالبان عام 2011.

ويعد إنتركونتيننتال أحد فندقين فاخرين رئيسيين في كابول وكان من المقرر أن يستضيف مؤتمرا لتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد.

وقال أحمد وحيد وهو مسؤول في وزارة الاتصالات إن أكثر من مئة من مديري ومهندسي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات كانوا في الفندق وقت وقوع الهجوم.

كما يمكن رؤية عدة عربات مدرعة تابعة للجيش الأمريكي مدججة بأسلحة ثقيلة قرب الفندق بصحبة وحدات الشرطة الأفغانية.

وقال أحمد حارس ناياب مدير الفندق الذي نجح في الفرار سالما إن المسلحين دخلوا الجزء الرئيسي من الفندق من خلال مطبخ قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى باقي أنحاء الفندق فيما تسبب الهجوم في اختباء الكثير من النزلاء في غرفهم.

تحذير أمريكي

على الرغم من أن قوة الدعم الحازم تقول إن حركة طالبان تتعرض لضغوط بعد أن عززت الولايات المتحدة مساعدتها لقوات الأمن الأفغانية وكثفت الغارات على المسلحين تظل الأوضاع الأمنية في البلاد مضطربة.

ومع تزايد الضغوط في أرض المعركة حذر مسؤولون أمنيون من أن خطر شن هجمات على أهداف هامة في كابول ومدن أخرى سيزيد بدوره.

وبعد هجمات متكررة في كابول، وخاصة هجوم في مايو أيار بشاحنة ملغومة قتل فيه 150 شخصا على الأقل خارج السفارة الألمانية، شددت السلطات الإجراءات الأمنية أكثر.

وجاء الهجوم بعد أيام من زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي لكابول لإتاحة الفرصة أمام كبار ممثلي الدول الأعضاء لتقييم الوضع في أفغانستان. وقد يؤدي الهجوم إلى تشديد إضافي للإجراءات الأمنية في كابول.

وقال دانيش إن شركة خاصة تولت أمن الفندق قبل ثلاثة أسابيع.

وجاء الهجوم بعد يومين من إصدار السفارة الأمريكية تحذيرا من احتمال وقوع هجمات على فنادق في كابول.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إنها تتابع الوضع وإنها على اتصال بالسلطات الأفغانية لتحديد ما إذا كان أي مواطنين أمريكيين قد تعرضوا لأذى في الهجوم.

وأدان السفير الأمريكي جون باس الهجوم وقال إن السفارة على اتصال وثيق بالسلطات الأفغانية. وقال في بيان "مثل هذا العنف لا مكان له هنا أو في أي مكان في العالم".

ورغم أنه يحمل الاسم نفسه، فإن فندق إنتركونتيننتال في كابول ليس جزءا من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية التي أصدرت بيانا في 2011 قالت فيه "فندق إنتركونتيننتال في كابول ليس جزءا من مجموعتنا وليس كذلك منذ عام 1980".