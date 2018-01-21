لم يخطر ببال أميركي من ولاية كاليفورنيا في الساحل الغربي للولايات المتحدة ان تكون اكلته المفضلة اليومية "سوشي" أن تجلب عليه وبالا، فانتهى به المطاف بدودة شريطية بطول خمسة اقدام (متر ونصف المتر) سكنت معدته، الرجل من "فرينسو" وهي مناطق وسط كاليفورنيا وصل إلى احد المراكز الطبية يشكو طارئا سببه إسهال دموي، بحسب ما قاله الدكتور كيني باهن.
وساور الشك طبيب قسم الطوارىء ولم يصدق إصرار الرجل المصاب على أخذ علاج للديدان، إلى ان شاهد بنفسه الدليل المقزز، حيث أمسك الطبيب باهن بالدودة الشريطية وسحبها من جسم آكل السوشي رويداً رويداً.
وبعد ان انحلت وانكشفت، انتهى طول الدودة إلى خمسة أقدام ونصف القدم، كانت تتلوى وتهز جسمه وقد شعر أن امعائه ستخرج من مكانها، غادر الرجل المستشفى وحرّم على نفسه اكل سمك السلمون إلى حين.