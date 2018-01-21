شاهد:رهبان بولنديون يتزلجون بملابسهم الرسمية

تنافس الرهبان البولنديون بزيهم الرسمي في مسابقة كأس البابا يوحنا بولس الثاني للتزلج بويسلا في جنوب بولندا.
وجاء معظم المشاركين من جنوب بولندا للمشاركة في المسابقة السنوية، وكان على رأسهم الأب وليديسلاو نوبيلسكي، الذي يبلغ من العمر 76 عاما. وقد شارك الأب وليديسلاو في هذا الحدث لسنوات عديدة.
وقد بدأت هذه المبادرة الطريفة قبل 21 عاما. معظم المشاركين من الرهبان يرون في هذه المسابقة إمكانية إعطاء قدوة حسنة ومثالا يحتذى به ليس عن طريق الصلاة فحسب بل عن طريق المشاركات الرياضية الفعالة. البابا يوحنا بولس الثاني، الذي كان نفسه متسلق شهير، والذي سمية المسابقة على اسمه، سبق وبارك المبادرة ووصفها بالطيبة.