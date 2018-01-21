السعودية تحظر استيراد الخيل من فرنسا لإصابتها بفقر الدم الخيلي

قررت المملكة العربية السعودية مؤخراً منع استيراد فصيلة من الخيول الحية من فرنسا في الوقت الحالي بسبب انتشار فقر الدم المعدي الخيلي "انيميا"، حيث دفع انتشار المرض في حظائر الخيل الفرنسية السلطات المحلية في الرياض إلى حظر مؤقت على استيراد هذه الفصيلة من الخيل الفرنسية الحية، كما ان الحظر يساعد أيضا في تفادي انتشار فقر الدم المعدي في السعودية بحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الحظر تأسس على نشرات تحذيرية من منظمة صحة الحيوان العالمية وتقارير عن حالات طارئة لفقر الدم المعدي اصابت الخيل الفرنسي وفقا للدكتور سند الحربي المدير العام لدائرة تقييم مخاطر الحيوان.
وتعد هذه الانواع من الخيول من فصيلة الثدييات) التي تشمل الخيول والحمار الوحشي والحمير.
ويشكل هذا النوع من الخيل الفرنسي ركيزة مهمة في الحياة السعودية، لاسيما وان المملكة تعرف عالميا بصحراء عربية قوية حيث تنحدر الخيول الأصيلة.
تجدر الإشارة إلى ان فيروس انفلونزا الطيور دفع بالسعودية إلى حظر استيراد منتجات الدواجن من هولندا في مطلع الشهر الجاري.