ماذا كانت شروط ترامب لدعم محمد بن سلمان؟

ذكر موقع فورين بوليسي الأمريكي أن ترامب وضع شرطين لدعم محمد بن سلمان :
- الشرط الأول هو البقاء على أموال بن سلمان في البنوك الأمريكية وعدم نقلها إلى السعودية.
- والثاني يخص أموال الأمراء المعتقلين، إذ طلب ترامب من بن سلمان الحصول على توكيلات موقعة من الأمراء المعتقلين ووزارة الخارجية والعدل السعوديتين، كما طالب بوضع ختم السفارة الأمريكية في الرياض على جميع التوكيلات المطلوبة.
نصيب الأسد من هذه الأرصدة التي تريد المملكة التحفظ عليها يعود إلى شركة المملكة القابضة ولمالكها الملياردير العربي الأشهر في العالم الأمير الوليد بن طلال، هذه الشركة بالتحديد تملك أسهما وحصصا كبيرة في شركات عالمية مثل تويتر وسنابشوت وإيب.
ثأر قديم
وكان الوليد بن طلال من أشد النقاد لدونالد ترامب وسياسته أثناء حملته الانتخابية، ووصل الأمر إلى حد التلاسن على تويتر إذ كتب طلال تغريدة جاء فيها "أنت عار على أمريكا انسحب من السباق الرئاسي، لن تفوز أبداً".
ورد الرئيس الحالي للولايات المتحدة والمرشح الانتخابي آنذاك "الوليد يريد السيطرة على سياسيي أمريكا والده، لن يستطيع فعل ذلك بعد انتخابي".
علاقة دامت 25 عاما
واعتذر الوليد بن طلال لاحقا عن تغريداته على خلفية علاقة قديمة ربطتهما منذ أكثر من 25 عاما حين أشرف الوليد على الإفلاس إلا أن ترامب أنقذه بعد أن باع له فندق بلازا في نيويورك، كما سبق وأشترى الأمير السعودي من ترامب يختا فارها وطائرة خاصة.
ولهذا السبب تفاخر ولي العهد السعودي باعتقال الوليد والأمراء والاستحواذ على أموالهم، وفقا لصحيفة دايلي ميل.