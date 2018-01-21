أنباء عن دخول الجيش التركي إلى عفرين ووحدات حماية الشعب الكردي تنفي

قال أحد المراسلين الصحافيين الأتراك، نقلاً عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الجيش التركي دخل إلى مدينة عفرين في سوريا، فيما نفت وحدات حماية الشعرب التركي الخبر.

وذكرت مصادر كردية متواجدة في المدينة لوكالة رويترز "أن القوات التركية وحلفاءها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكنهم فشلوا بعد اشتباكات ضارية".

وكالة الأناضول شبه الرسمية التركية أكدت فجر اليوم أن وحدات من قوات الجيش السوري الحر المتحالفة مع القوات التركية بدأت بالتقدم البرّي اليوم نحو مدينة عفرين الواقعة في شمال غرب سورية.

وكان الجيش السوري الحر قد أعلن يوم أمس عن مشاركته في عملية "غصن الزيتون" التي يقودها الجيش التركي والتي بدأت بغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي على عفرين.

وقصفت المدفعية التركية المتمركزة خلف الشريط الحدودي شمالاً مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية طوال الليل.

من جهتها قالت فصائل كردية منتشرة في المدينة "إن القصف التركي أدّى إلى مقتل ستّة أشخاص على الأقل، فيما ذكرت مصادر كردية لوكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الجرحى بسبب القصف بلغ 25 جريحاً".

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم (بنالي يلدريم) الليلة الماضية أن "العملية البرية بمشاركة الدبابات قد تبدأ اليوم"، كما أعلنت شبكة تلفزيون TRT التركية أن الجيش "نقل عدداً كبيراً من الدبابات والعربات المدرعة إلى نقاط مختلفة على طول الشريط الحدودي، أبرزها مقاطعة كيليس.

تجدر الإشارة أخيراً إلى أربعة صواريخ سقطت بعد منتصف الليل بوقت قصير على حيّ من المحيط الغربي من كيليس، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود السورية.

ودمرت الصواريخ منزلين ومكتباً مما تسبب في حريق صغير سرعان ما تمّ اخماده بينما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.