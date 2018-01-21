تعرف على القوات الخاصة التركية التي تشارك بعملية عفرين

قوات بوردو بيرلي Bordo Bereli التركية، المعروفة ب"ماكينات الموت"، قامت بعمليات تمشيط في عفرين بهدف دراسة أرض المعركة. هذه القوات معروفة ببسالة جنودها المدربين على مقاومة التعذيب ويتواصلون بلغة خاصة. درست هذه القوات الخاصة التركية أرض المعركة وحددت أماكن الطرق الخطرة، كما قامت بإزالة الكمائن، كما تمثل هذه الكتائب رتبة من رتب القوات الخاصة وتضم كبار الضباط وضباط الصف والضباط المتخصصين في مختلف الفئات والرتب. وقد أنشئت هذه الوحدة الخاصة عام 1992 وهي تابعة لرئاسة الأركان العامة مباشرة حيث لا يأخذون الأوامر سوى منها فقط، وفقا لصحيفة حرييت التركية.

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تدريبات غير طبيعية

وتخضع هذه القوات لدورات تدريبية مكثفة ومتنوعة تستمر لسنوات يتم من خلالها تدريبهم في جميع أنواع التضاريس والظروف المناخية المختلفة للتصدي لأي مواجهات داخلية وخارجية. وتتلقى هذه القوات التدريب على جميع أنواع الأسلحة المختلفة الثقيلة والخفيفة، كما يخضعون للتدريب خارج تركيا أيضاً ويتقنون لغات أجنبية مختلفة.

لا يمكن لأي أحد الانضمام إلى هذه القوات الخاصة يتم اختيار جنود محترفين يخضعون قبلها لاختبارات عدة، إضافة إلى اتصافهم بخصائص فيزيائية محددة.

ويتدرب عناصر بوردو بيرلي على القيادة وإدارة الحرب النفسية ومقاومة التعذيب والاستجواب والغطس والإنزال المظلي، وتفجير القنابل وإبطال العبوات الناسفة وفي كيفية إدارة الاستخبارات والحصول على المعلومات وكذلك الإسعافات الأولية.

إضافة إلى ذلك يتدربون على كيفية إدارة الأزمات واتخاذ القرارات في اللحظات الصعبة، وأيضاً بإمكانهم صنع أدوات متفجرة وأسلحة من مواد الطبيعة.

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مكالمات لاسلكية غير مفهومة

حتى المكالمات اللاسلكية بين أعضاء هذه القوات مختلفة تماماً، ولا يعرف ويفهم رموزها سواهم.

لا تكتفي قوات بوردو بيرلي بالتدريب الأولي الذي على أثره يترقى الجندي ويصبح أحد أعضائها بل تدريبها مستمر في تنمية وتثقيف عقولهم وتقوية أجسامهم ليقاوموا جميع الظروف التي قد تواجههم في أي زمان ومكان.

بدء عملية برية بعفرين

وفي الوقت الذي بدأت قوات من الجيش السوري الحر صباح الأحد 21 يناير/كانون الثاني عملية برية داخل منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، ضد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، كشفت صحف تركية عن وجود قوات خاصة دخلت قبل تلك العناصر.

وقد بدأ الجيش السوري الحر عملية برية داخل منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، ضد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، في وقت أعلنت فيه السلطات التركية، فجر الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، أن 15 منطقة حدودية هي مناطق أمنية خاصة.