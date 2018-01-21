أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من النساء احتاجوا شوارع ولاية شيكاغو الأمريكية الأحد للتعبير عن عدم رضاهم على سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوصوله لسدة الرئاسة.

وبعد مرور عام على أول مسيرة نسائية احتجاجية خرجت للتنديد بتولي ترامب حكم البلاد، لم يمل المتظاهرون من التعبير عن سخطهم.

من قلب مدينة غرانت بارك بشيكاغو انطلقت التظاهرات ذات الطابع النسائي للدعوة إلى التمسك بحقوق المرأة ولحث النساء على التصويت ضد الرئيس الحالي في انتخابات منتصف المدة التي من المقرر إجرائها في تشرين الثاني / نوفمبر.

كما تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في مدن نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن ودنفر وشيكاغو وبوسطن، وعدد من المدن الأمريكية الأخرى.

ورفع الأمريكيون المشاركون في التظاهرات، لافتات منددة بشخص الرئيس الأمريكي، وتصرفاته ضد المرأة.

وجاءت أكبر التظاهرات في المدن التي فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق نتائج إيجابية بها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث ذكرت بلدية لوس أنجلوس، أن أعداد الأشخاص الذين شاركوا في تظاهرات المدينة بلغت نحو 600 ألف مواطن، فيما أشارت شرطة نيويورك أن أعداد المتظاهرين الذين خرجوا في المدينة تقدر بنحو مئتي ألف شخص.