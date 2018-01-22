فكرة جديدة للحد من التحرش الجنسي في فرنسا

أعلنت رئيس مقاطعة إيل دو فرانس، الأحد 21 يناير عن إمكانية إنشاء محطات للحافلات للتوقف عند الضرورة، وقصدت رئيسة المقاطعة الفرنسية "فاليري بسريس" بكلمة "الضرورة" حالات التحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع.
الخطة تهدف إلى الحد من التحرش الجنسي في مقاطعة باريس وضواحيها وحتى على متن الحافلات، على سبيل المثال إذا تعرضت إحداهن للتحرش في الشارع سيصبح بإمكانها التوجه إلى موقف الحافلات المخصص للحالات الضرورية.
وراودت الفكرة رئيسة المقاطعة بعد ما طالبتها إحدى السيدات القاطنات في ضواحي باريس والتي ذكرت أنها تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل. وتساءلت السيدة لماذا لا يمكننا إنشاء موقف للحافلات بالقرب من مكان عملي أو حتى منزلي؟ السيدة ذكرت أنها تمشي لمدة 40 دقيقة يوميا من أجل الوصول إلى أول موقف للحافلات مما يعرضها لمخاطر كثيرة أثناء عودتها من عملها ليلا.
سيتم اختبار 12 خطا للحافلات
سيصبح من الممكن للمارة "في حالات الضرورية" الإشارة للحافلة لكي تتوقف بعيدا عن موقفها الأصلي، ولكن القائمين على الفكرة ذكروا أنهم سيعملون على التزام الحافلات بمواعيد وصولها المحددة سلفا.
وقالت فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة، إن المسألة تكمن في الحد من الاعتداءات التي غالبا ما تقع ليلا للنساء والرجال على حد سواء، أثناء عودتهم إلى منازلهم".