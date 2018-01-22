حريق سكني يودي بحياة سبعة أطفال في الفجيرة

أودى حريق نشب في منزل بمدينة الفجيرة بحياة سبعة أطفال يوم الاثنين، بحسب ماأكدت السلطات في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغا عند الساعة الخامسة فجرا من الأم يفيد بتعرض المنزل الواقع بمنطقة دبا في شمال الفجيرة لحريق، موضحة أن أبنائها ما يزالون داخل المنزل.
ولدى وصلو رجال الإطفاء إلى مكان الحريق اتضح أن الأطفال قد فارقوا الحياة اختناقا، وهم ثلاثة أبناء وأربع بنات أكبرهم 13 عاما وأصغرهم في الخمسة من العمر.
ونشب عدد من الحرائق الكبيرة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك في مبان شاهقة إلا أن القليل منها أسفر عن سقوط وفيات.
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وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء وحاكم دبي في تغريدة "وجهنا اليوم الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين".