اليونان: تعليم أطفال اللاجئين التزلج من أجل التغلب على مصاعب الحياة

لعل رياضة التزلج تمثل أفضل تشبيه لما يمكن أن يواجه المرء من مصاعب حياتية تدفعه للسقوط ثم النهوض مرة أخرى لاستكمال مسيرته.لهذا السبب تعكف منظمة "حرية الحركة للتزلج" الخيرية في اليونان على إعطاء أطفال الهاجرين دروس مجانية لتعلم التزلج الذي يساعدهم على مجابهة العديد من الأزمات.

ويقول ويل أسكوت وهو أحد القائمين على المنظمة: "العديد من اللاجئين تعرضوا لصدمات نفسية خلال الأعوام القليلة السابقة، لذلك تعطيهم الدروس فرصة للتخفيف عنهم عن طريق التركيز في الرياضة".

ويصل عدد اللاجئين المقيمين باليونان لحوالي 60 ألف لاجئ طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ويشكل الأطفال ثلث هذا العدد.

وقامت المنظمة الخيرية بتوفير 250 حصة تدريبية مجانية لأكثر من 100 طفل منذ بدء عملها باليونان العام الماضي.

ويضيف أسكوت أن الرياضة أسرت قلوب العديد من أطفال المهاجرين خاصة العرب منهم الذين لم يتعرفوا على التزلج من قبل.

ويقول عبد اللطيف التماري البالغ عمره 14 عاماً وينحدر من اللاذقية بسوريا إنه كان يخشى السقوط عند بداية تعلمه للتزلج، مضيفاً أن تكرار السقوط والنهوض جعله يعتاد الأمر بل ويستمتع به.

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وأعربت والدة عبد اللطيف عن سعادتها بمشاهدة ابنها يجيد اللعبة التي صارت مصدراً للبهجة له وللعديد من أطفال اللاجئين باليونان.

وبدأت أعداد غفيرة من المهاجرين بالتدفق إلى الأراضي اليونانية منذ عام 2015 في محاولة الوصول إلى والاستقرار بدول أوروبية أخرى على رأسها ألمانيا، إلا أن إغلاق طريق البلقان المؤدي من اليونان إلى أوروبا الغربية دفع البعض من المهاجرين للبقاء في اليونان.