رئيسة محافظة عفرين: "أردوغان يتعدى على الشرعية الدولية ولابد من إيقافه"

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة عفرين هيفي مصطفى نعسان في اتصال هاتفي مع #يورونيوز أن القوات التركية لم تجتاح وسط مينة عفرين وانها تصطدم بمقاومة عنيفة على الحدود من طرف القوات الكردية. وقالت رئيسة المحافظة ان العدوان التركي على عفرين خلف 18 قتيلا و23 جريحا حتى الآن.
ونددت هيفي مصطفى بإقدام روسيا على فتح المجال السوري للطائرات التركية مؤكدة ان ذلك يتعارض مع الشرعية الدولية واعتبرته تعد على السيادة السورية، وأضافت ان ما تقوم به تركيا وروسيا لن يساهم في إيجاد حل للأزمة السورية في إطار الشرعية الدولية.
وكذبت ذات المسؤولة الأنباء المروجة حول دخول القوات التركية إلى مختلف المناطق الحدودية بالقرب من عفرين وقالت انها حملة دعائية تركية كذابة تستهدف ضرب عزيمة وإرادة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يدافعون على مختلف المدن.
وفي هذا الإطار دعت هيفي مصطفى المجتمع الدولي للوقوف في وجه تركيا من أجل وقف زحف من وصفتهم بورثة "الدولة العثمانية" الذين يريدون التوسع على حساب حريات الشعوب والدول. وعن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في عفرين قالت هيفي إنه على المجتمع الدولي إرغام #اردوغان على احترام القوانين، مضيفة انها تأمل في التوصل إلى حل قريب لحل الأزمة السورية ومن ثمة وقف العدوان على عفرين والمدن المجاورة.
وعن السيناريوهات المحتملة حول هذا العدوان التركي على عفرين، أكدت مسؤولة المحافظة ان الحل يكمن في احترام الشرعية الدولية وحل الازمة السورية عن طريق جمع كل الفصائل المتنازعة اليوم وانه على تركيا ان تتوقف عن إثارة الفوضى في المنطقة.
وفي الأخير نفت هيفي مصطفى شعبان ان يعجل هذا العدوان التركي في إقامة الدولة الكردية.