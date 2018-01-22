الاميرة أوجيني تتزوج صديقها جاك بروكسبانك في الخريف المقبل

أعلن قصر باكنغهام بلندن أن حفيدة الملكة إليزابيث الثانية الأميرة أوجيني ستتزوج في الخريف المقبل من صديقها جاك بروكسبانك وذلك في ثاني زواج ملكي هذا العام.
وورد في البيان ذاته ان الأميرة أوجيني وجاك قد احتفلا بداية الشهر الحالي في نيكاراغوا على ان يتم عقد قرانهما في خريف العام 2018.
وتبلغ الأميرة أوجيني 27 عاما، وهي ابنة الأمير أندرو ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وقد تعرّفت على خطيبها الذي يملك ناديا راقيا في لندن، في منتجع للتزلج في سويسرا، وهي على علاقة به منذ 6 سنوات.
ومن المنتظر ان يتم الزواج في كنيسة القديس جورج في قصر ويندسور حيث سيعقد زواج الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في ريبع العام الجاري.
والأميرة أوجيني هي الابنة الصغرى للأمير أندرو ولطالما وصفت بأنها أكثر أحفاد وحفيدات الملكة شقاوة. والبعض يرى أنها تنسى في معظم الأحوال أنها أميرة.