الاميرة أوجيني تتزوج صديقها جاك بروكسبانك في الخريف المقبل

""قد تحصل هناك بعض العقبات كالذي سمعناه مؤخرا من تصريحات هنا و هناك، لكن هذا لن يثنينا أبدا عن الاستمرار بالإيمان بأن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو المفاوضات... نحن مصممون على الوصول إلى مصالحة فلسطينية من أجل إعادة الوحدة بين الأرض والشعب الفلسطيني‭‭‭‭"‬‬‬‬‬‬."

محمود عباس الرئيس الفلسطيني