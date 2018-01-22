احترس من تحميل آخر تحديث لهاتفك المحمول غلاكسي

بعد فضيحة آبل حول تعمدها إبطاء هواتفها القديمة وإفراغ بطارياتها التي يصعب تبديلها، انتهجت سامسونغ نفس المنهج عن طريق تعمدها إبطاء الطرازات القديمة من هواتف غلاكسي بهدف دفع عشاق الهواتف الذكية إلى شراء هواتف جديدة.
حيلة لا يبطلها إلا الشكاوى
حين تنير أيقونة هاتفك الخاصة بإجراء التحديث الأجدد للهاتف لا تستجيب، بمجرد تحميل التحديثات الجديدة سيحدث معك "حامل لجوال سامسونغ" ما حدث مع غيرك من مستخدمي آبل، أي سيصبح هاتفك بطيئا جدا.
شركات عملاقة تنتهك قانون حماية المستهلك
الهيئة المختصة بمكافحة الاحتكار ومقرها إيطاليا، أقرت بانتهاك الشركتين آبل وسامسونغ لقانون حماية المستهلك، ومن المرجح تغريم الشركتين بغرامات مالية فادحة.
ونفت سامسونغ هذه الادعاءات، قائلة:" الشركة لا توفر تحديثات البرامج لتقليل أداء المنتج على مدى دورة حياة الجهاز"، مضيفة أن الشركة ستتعاون بشكل كامل مع الهيئة لتوضيح الحقائق.