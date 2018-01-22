هجوم من الفئران المتوحشة على مناطق سياحية بباريس

قامت جريدة لو باريزيان الفرنسية بنشر مقطع فيديو يُظهر العشرات من الفئران بصناديق القمامة بمنطقة سياحية بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتم تصوير المقطع على ضفاف نهر السين بالقرب من المنطقة الحيوية التي تقع فيها كاتدرائية نوتر دام ومتحف أورسيه للفنون بوسط المدينة.
وقال أحد العاملين ببلدية باريس رفض الإفصاح عن هويته إن عدداً من تلك الفئران قام بمهاجمة زميل له في وقت سابق، محذراً من إمكانية أن يؤثر انتشارها على السياحة بمدينة النور.
وأضاف أن العام الماضي شهد انتشار تلك الفئران بشكل ملحوظ بالمناطق المحاذية لنهر السين.
وتنتشر الفئران بشكل ملحوظ على الرغم من تطبيق السلطات الفرنسية لبرنامج بتكلفة 1.5 مليون يورو بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي من أجل تطهير شوارع باريس.
ويلقي عامل بلدية باريس باللوم على أصحاب المطاعم الباريسية الذين يقومون بترك نفاياتهم بالشارع بدلاً من صناديق القمامة المخصصة لها مما يوفر بيئة خصبة لانتشار الفئران.