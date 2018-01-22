قبيل إلقاء كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، حمل النواب العرب لافتات كُتب عليها القدس عاصمة فلسطين وصورا للقدس تعبيرا عن رفضهم لزيارة مايكل بنس للقدس والذي زارها فعليا خمس مرات إلى الآن. وسرعان ما هجم رجال الأمن على الأعضاء العرب لتمزيق اللافتات وطردهم أمام الجميع من قلب قاعة الكنيست الإسرائيلي.
ووسط تصفيق نواب الكنيست الإسرائيليين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصعود بنس على المنصة، استكمل نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حديثه قائلا: "إن السفارة الأمريكية ستفتح بالقدس قبل نهاية العام القادم".
تجدر الإشارة إلى أن بنس قد وصل إلى إسرائيل الأحـد 21 يناير الجاري بعد زيارة القاهرة وعمّان