أمازون جو .. يمكنك الشراء دون دفع نقود

بعد عام من التجارب المتواصلة، قررت شركة أمازون العالمية اختبار أول متجر بدون عمال في أكبر مدن شمال غرب الولايات المتحدة، سياتل. على سبيل المثال وليس الحصر للحصول على قارورة مياة سيستلزم الأمر دقسقة واحدة فقط. في سوبر ماركت أمازون جو # Amazon Go يمكنك الحصول على أنواع مختلفة من الخضروات والشطائر والمشروبات. الفارق الوحيد بين هذا السوبر ماركت وغيره هو عدم الانتظار لدقائق أو لساعات في طابور الانتظار أمام مكينات الدفع.
لا يوجد عمال بالمتجر
يمكن لعملاء المتجر شراء جميع المنتجات والخروج دون دفع نقود بل يتم سحب النقود أوتوماتيكيا عن طريق حسابك الخاص على موقع أمازون.
تقنيات متقدمة
أرفف المتجر مزودة بكاميرات لتحديد شخص المشتري عن طريق صورته ويحدد الرف العجيب نوع المنتج وسعره عن طريق ثقله.
بشكل مبدئ، سيكون هناك عامل واحد لوضع المنتجات وللإجابة عن تساؤلات العملاء وبعد حوالي شهرين من اثبات فاعلية التقنية الجديدة لن يكون هناك وجود لأي عامل في المكان، ستوضع المنتجات أوتوماتيكيا وستتم عمليات البيع والشراء بالطريقة المشروحة سابقا.