شاهد: المكسيك.. اكتشاف أكبر كهف تحت الماء في العالم

اكتشف فريق من الغواصين في شرق المكسيك أطول كهف تحت الماء في العالم، على بعد ثلاثة أميال من غرب الشواطئ الرملية البيضاء في تولوم.
يبلغ طول الكهف 216 ميلا تحت الماء، وهو ملئ بالصخور الجميلة ولكن للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة الموجودة تحت الأرض يتجوب عليك الغوص لمسافة أكثر من 332 قدما.
الأمر لا يقتصر فقط على إكتشاف الحياة تحت الماء، بل أيضا التعرف على حضارة المايا، التي حكمت هذه المنطقة قبيل دخول الفتوحات الإسبانية في القرن السادس عشر.
مكان الكهف
يقع الكهف في إحدى البقع المقدسة، طبقا لحضارة المايا، ويعتقد العلماء أنه يعتبر بمثابة بوابة للوصول إلى الآلهة، إذ اكتشف الغواصون قطع أثرية دينية وهياكل عظمية في كثير من الأماكن تحت الماء مما يفتح المجال أمام فكرة تعبد البعض تحت الماء ولكن يبقى السؤال كيف وصل المتدينون إلى هذا المكان منذ أعوام طويلة؟ الأمر الذي دفع العلماء إلى التطرق إلى الفكرة التضحية بالنفس التي كانت شائعة في هذه الفترة.
سبب آخر لحجز تذكرة إلى تولوم لزيارة الكهف العجيب
الشعب المرجانية الغريبة التي لم يرى العلماء مثلها من قبل والتي جاري العمل عليها حاليا لتحديد ما إذا كانت قادرة على علاج بعض الأمراض المستعصية المنتشرة في عالمنا الحالي.
وتعتبر سيستيما ساك أكتون و دوس أوجوس في المكسيك من أجمل البقاع التي تجذب عشاق الغوص في العالم في إشارة إلى وجود بريق من الأمل لزيادة نسبة السياحة في البلد المنصفة الأخطر في العالم.