أفاد موقع ترك برس أن القوات التركية الداعمة للجيش السوري الحر سيطرت على مواقع عسكرية واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في منطقة عفرين بسوريا، والتي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني في هذا البلد.
وبحسب الموقع فإن القوات التركية سيطرت على أربع تلال استراتيجية وأكثر من 150 موقعا في مدينة عفرين، وأن الجيش السوري الحر تقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية. ومن بين المواقع التي تمت السيطرة عليها قرية شنكال وإدامانلي، وبالي وزارع كيتا وتلة سوريا وبينو.
وكانت تركيا بدأت حملتها لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب من منطقة بشمال غرب سوريا يوم السبت بشن هجمات بالمدفعية والطائرات على مواقعهم في عفرين في عملية أطلقت عليها اسم "عملية غصن الزيتون".
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وشعرت بغضب بسبب دعم الولايات المتحدة لهؤلاء المقاتلين. وقالت الولايات المتحدة، التي تدعم وحدات حماية الشعب في مواجهة تنظيم داعش بسوريا، إنها قلقة من الوضع.
وقال قيادي في المعارضة السورية ضمن عملية "غصن الزيتون"، إن نحو 25 ألف فرد من الجيش السوري الحر يشاركون في العملية، بهدف استعادة بلدات وقرى عربية سيطرت عليها وحدات حماية الشعب قبل نحو عامين.
وذكر الرائد ياسر عبد الرحيم أن "مهمة الجيش الحر أول شي هو تحرير 16 قرية عربية احتلتها لمليشيات الأجنبية بمساعدة الطيران الروسي".
في الأثناء اعتقلت السلطات التركية أكثر من عشرين شخصا يشتبه في أنهم يحرضون على الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة المقاتلين الأكراد في سوريا، وضد عملية "غصن الزيتون" العسكرية.