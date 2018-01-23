زلزال بقوة 8.2 درجات يضرب جنوب ساحل آلاسكا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بلغت شدته 8.2 درجات ضرب منطقة قبالة السواحل الجنوبية لولاية ألاسكا في ساعة مبكرة من الثلاثاء. وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة أن تحذيرًا من وقوع تسونامي صدر في أجزاء من ألاسكا وكندا كما ستجري متابعة الوضع في الساحل الغربي الأمريكي بأكمله.
ووقع الزلزال في خليج ألاسكا على بعد 280 كيلومترا جنوب شرق بلدة كودياك، بحسب المركز. كما كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في وقت مبكر من الثلاثاء عن زلزال آخر بقوّة 6.1 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية.
وتسبب الزلزال في اهتزاز بعض المباني في العاصمة جاكرتا التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن موقع الهزة.