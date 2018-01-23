سوء الأحوال الجوية ينقذ ترامب من مظاهرات منددة بسياسته في دافوس

"لا نحبك ولا نحب أفعالك"، الشعار الذي رفعه ناشطون سويسريون إحتجاجا على زيارة ترامب لمنتجع دافوس السويسري لحضور مؤتمر دافوس الاقتصادي. الظروف المناخية القاسية منعت الناشطين من التظاهر في المنتج، حسب ما صرحت به سلطات المدينة.
وقالت السلطات فى بيان لها إنه من المهم السماح للمواطنين بالاحتجاج، ولكن ظروف الطقس الاستثنائية أجبرتنا على رفض طلبات التظاهر الرسمية.
عشية المنتدى الاقتصادي العالمي، تراكمت الثلوج الكثيفة في دافوس، ونصح المنتجع السويسري بعض السكان بالبحث عن مأوى بديل في الوقت الحالي بسبب خطر الانهيار الثلجي المتوقع.
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أندرياس فريمولر رئيس مجموعة الحملة السويسرية صرح ليورونيوز أن الناشطين كانوا يأملون في عقد "تجمع للتنديد بزيارة ترامب بهدف توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي للاعتراض على سياسته الحالية". واستطاع منظمو الحركة الحصول على 17 ألف توقيع على وثيقة كُـتب عليها "ترامب غير مرحب به في بلادنا، يرجى البقاء خارج مدينة دافوس". وأضاف فريمولر منظم الحملة: "مثلنا مثل جميع المواطنين حول العالم، صدمنا بوصول ترامب لسدة الرئاسة، التوقيعات التي جمعناها ترجع معظمها إلى معلمين وأساتذة في الجامعة".
التمسك بالحق في الاحتجاج ومطالب بتغيير المدينة
تقدم الناشطون بطلب إلى بلدية محافظة زيورخ السويسرية بهدف نقل مكان التظاهر من مدينة دافوس إلى مدينة زيورخ.
**مشاركة تاريخية
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إذا شارك دونالد ترامب في الاجتماع الاقتصادي السنوي سيكون بذلك أول رئيس أمريكى يشارك في حضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم وكبار المسؤولين التنفيذيين منذ أكثر من 20 عاما.
ترحيب المنتدى الاقتصادي
ورحب المنتدى الاقتصادى العالمي بمشاركة الرئيس الأمريكي وقال العاملون على تنظيم المنتدي إن مشاركته ستسمح للبلدان الأخرى بالتعرف على المنظور المباشر للأولويات السياسية والاقتصادية الأمريكية.