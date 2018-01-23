سوء الأحوال الجوية ينقذ ترامب من مظاهرات منددة بسياسته في دافوس

" يسُرُني أن أُرَحب بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق له اليوم في بروكسل وأتطلع إلى النقاش الذي سيتم بيننا على المستوى الثنائي بالإضافة إلى النقاش الذي سيتم مع 28 وزيرا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. سوف نُناقش بشكل خاص فُر"

فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي