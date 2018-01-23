اعتبر الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (به يي ديه)، صالح مسلم أن روسيا تخلت عن التزاماتها تجاه حماية الأراضي السورية، وتركت الساحة فارغة أمام تركيا لمهاجمة مناطق سيطرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين شمال غرب سوريا.
صالح مسلم: روسيا تركت عفرين لتركيا
اعتبر الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (به يي ديه)، صالح مسلم أن روسيا تخلت عن التزاماتها تجاه حماية الأراضي السورية، وتركت الساحة فارغة أمام تركيا لمهاجمة مناطق سيطرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين شمال غرب سوريا.
صالح مسلم: روسيا تركت عفرين لتركيا
Point of view
لسنا أعداء للشعب التركي. أستطيع أن أقول إنه لم تخرج رصاصة واحدة تزعج تركيا من المناطق التي نحكمها.الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي
في لقاء هاتفي أجرته يورونيوز مع مسلم قال: "عندما دخلت روسيا إلى سوريا للمرة الأولى، أكدت أنها جاءت لحماية الوحدة الترابية للبلاد والوقوف في وجه أي هجوم. اليوم، نلاحظ أن روسيا تخلت تماما هذه التأكيدات وتخلت عن هذا الخطاب. عندما ندقق نلاحظ أن تركيا وحيدة في هذا الهجوم. فروسيا تركت كل شيء لها".
وكانت تركيا بدأت الجمعة هجوما كبيرا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على أجزاء كبيرة من شمال سوريا. وترى أنقرة أن هذه الوحدات امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي ينفذ حملة مسلحة ممتدة منذ عقود داخل تركيا.
للمزيد: ماذا تريد تركيا من وراء الهجوم على عفرين بسوريا؟
مسلم نفى ماتم تأكيده من أنباء في وسائل الإعلام حول إطلاق صورايخ من سوريا أدت إلى إصابات في بلدتي كلس والريحانية التركيتين.
صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي: "لسنا أعداء للشعب التركي. أستطيع أن أقول إنه لم تخرج رصاصة واحدة تزعج تركيا من المناطق التي نحكمها. لن نكون في أي وقت من الأوقات قوة ضد الشعب التركي. قيل بأن الصواريخ على الريحانية وكليس كانت بمثابة استفزاز. نحن لم نطلق أية صواريخ ولم نستهدف أية تجمعات مدنية".
ووحدات حماية الشعب الكردية هي الظهير العسكري للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد وتشكلت في شمال سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. وظلت وحدات حماية الشعب حليفا مهما للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة الاثنين إنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين في شمال غرب سوريا للمساعدة في صد الهجوم التركي.